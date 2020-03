Zaprli so park Palače Coronini

Coroninijev park na goriškem Drevoredu 20. septembra je od včerajšnjega dne zaprt. Vodstvo Fundacije Coronini Cronberg, ki ob parku upravlja tudi tamkajšnjo palačo in muzej, se je za ukrep odločilo »zaradi izrednih zdravstvenih razmer in zato, da bi omejilo dostop ljudi«. Prepoved obiska je stopila v veljavo včeraj, datuma ponovnega odprtja še niso določili, saj se bodo o njem odločali na podlagi razvoja epidemije ter vladnih in drugih ukrepov. O zaprtju nekaterih parkov razmišlja tudi goriška občinska uprava, sklepa pa še ni sprejela.