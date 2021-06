Zaprli štiri bare in ovadili štirinajst pretepačev

Policisti so aprila in maja, ko je bila Furlanija - Julijska krajina še »rumena«, izvedli vrsto poostrenih nadzorov, med katerimi so preverjali spoštovanje covid omejitev. Posebno pozornost so namenili Tržiču, kjer so se v večernih urah nekajkrat malce preveč ogrele strasti. Upraviteljem javnih lokalov Bar8, Al Calicetto, Juma bar in Ai Portici so začasno odvzeli dovoljenje za obratovanje na podlagi 100. člena enotnega besedila zakonov javne varnosti.V omenjenih barih je prišlo do pretepov in do kršitev pravil za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom; hkrati so v lokalih večkrat kršili zapovedani urnik zaprtja v večernih urah, med katerimi so kljub prepovedi prodajali alkoholne pijače. Podobno kazen so izrekli tudi trem trgovinam.

Ob tem je bila odrejena prepoved vstopa v javne lokale enemu italijanskemu in enemu romunskemu državljanu, ki bivata v Tržiču, en italijanski državljan z bivališčem v Riminiju pa ne sme vstopiti na ozemlje tržiške občine. V Tržič se ne smeta vrniti niti dva goljufa, ki sta opeharila nekaj starejših občanov. V teku so postopki, na podlagi katerih bodo prepovedali vstop v javne lokale in v tržiško občino še trinajstim italijanskim in tujim državljanom.

Policisti so ob tem ugotovili identiteto udeležencev prepirov pred raznimi tržiškimi bari. Ovadbo si je prislužilo šest italijanskih državljanov, ki so se pretepali pred baroma Da Bianca na Trgu Sant’Ambrogio in De Pellegrin Duca d’Aosta; ob tem so bili zaradi pretepa pred barom Ai Portici ovadeni trije bangladeški državljani, zaradi pretepa v Ulici Serenissima pa pet bangladeških državljanov.

Med poostrenimi nadzori tržiških policistov je bilo skupno obravnavanih 1700 ljudi; 95 jih je bilo oglobljenih, ker niso nosili zaščitne maske.