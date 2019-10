Do ponedeljka do 5. ure bo zaprta Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Ajdovščino proti Novi Gorici. Zaprt bo tudi priključek Vipava proti Novi Gorici. Obvoz bo po regionalni cesti, za tovorna vozila preko prehoda Fernetiči.

Tako sporoča Prometno-informacijski center za državne ceste.