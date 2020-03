Tržiški mestni redarji so spet na delovnem mestu. Nalogo imajo, da opravljajo nadzor, občanom pa so tudi na razpolago, če potrebujejo pomoč. V prejšnjih tednih so skoraj vsi redarji v Tržiču bili preventivno doma zaradi suma na okužbo, potem ko je za koronavirusom zbolel njihov poveljnik Rudi Bagatto. Bagatto je še vedno v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa se je v zadnjih dneh izboljšalo.

Mestni redarji torej skrbijo za to, da ljudje spoštujejo pravila povsod, tudi na domačem dvorišču. »Žar s sosedi ni dovoljen,« poudarja namestnica poveljnika, Manuela Solidoro. »V marketih tudi preverjamo, da se ljudje pravilno ravnajo. Svetujemo, da gre en član vsake družine enkrat na teden v trgovino, kakor so delali nekoč,« priporoča namestnica. Skupaj z županjo Anno Cisint si je včeraj tudi ogledala pokopališče, ki je po novem odprto le v jutranjih urah. Včeraj zjutraj je na pokopališče prišlo 50 oseb, njihova imena so si redarji zabeležili. Včeraj se je tudi začel nadzor z dronom, tako nad kopališčem Marina Julia kot nad kraško planoto. Z njim želijo preprečiti oz. odkriti morebitno zbiranje ljudi. V tržiški občinski upravi sta zbolela tudi odbornik Antonio Garritani, ki naj bi ga danes spustili domov iz bolnišnice, in odbornik Massimo Asquini, ki se zdravi doma in se še ne počuti najbolje.