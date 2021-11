Zaradi covidnih intenzivnih postelj manj operacij

Pritisk na bolnišnice v Furlaniji - Julijski krajini je zaradi naraščanja števila covidnih bolnikov iz dneva v dan večji. Zaradi tega so v Gorici v prejšnjih tednih že zaprli oddelek A interne medicine in tam uredili 25 navadnih postelj za covidne bolnike, s prihodnjim tednom pa se obetajo nove organizacijske spremembe. V splošni bolnišnici v Ulici Fatebenefratelli bodo po novem sprejemali tudi obolele za covidom-19, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, kar bo zahtevalo reorganizacijo kirurške dejavnosti tako v Gorici kot v Tržiču ter bo posledično pomenilo daljše čakalne dobe za paciente, ki ne potrebujejo nujnih operacij.

Od prihodnjega tedna, so včeraj sporočili iz zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi, bo v goriški bolnišnici na voljo osem covidnih intenzivnih postelj. Ležišča za covidne bolnike, ki bodo potrebovali intenzivno terapijo, bodo ločena od ostalih osmih intenzivnih postelj v prvem nadstropju bolnišnice, kjer deluje enota za intenzivno kardiološko terapijo. »Osem intenzivnih postelj za necovidne bolnike ohranjamo, zato da lahko v bolnišnici v Gorici še naprej delujejo operacijske sobe,« je za Primorski dnevnik pojasnil zdravstveni direktor podjetja Asugi Andrea Longanesi in pristavil, da pa bo povečanje kapacitet za oskrbo hospitaliziranih covidnih bolnikov kljub temu vplivalo na delovanje kirurškega oddelka. »Obseg načrtovanih kirurških operacij v Gorici in Tržiču se bo skrčil, kar pomeni, da se bodo čakalne dobe za nekatere bolnike, ki operacije ne potrebujejo takoj, lahko podaljšale. Zagotovljeni bodo seveda nujni in neodložljivi operacijski posegi ter onkološke storitve, tudi del programirane kirurške dejavnosti pa bo za zdaj ohranjen,« je pojasnil Longanesi.

Z aktiviranjem osmih intenzivnih postelj za covidne bolnike bodo reorganizirali tudi delo kardiološkega oddelka v Gorici, kjer se bo znižalo število ležišč. Goriški oddelek bo vsekakor še naprej deloval v sodelovanju s tržiškim in katinarskim.

Kapacitete na navadnem covidnem oddelku, ki so ga v tretjem nadstropju goriške bolnišnice odprli pred dvema tednoma, ostajajo za zdaj nespremenjene. V njem je 25 mest, včeraj jih je bilo zasedenih 24, potrebe pa se zelo hitro spreminjajo. Zato so dom za dolgotrajno oskrbo (Rsa) v Krminu včeraj spremenili v navadni covidni oddelek. »V njem je trenutno na razpolago 15 ležišč, kapaciteto pa lahko tudi podvojimo,« je še povedal Andrea Longanesi.