Zaradi covidnih omejitev in povečanih stroškov goriški bazen v težavah

Goriški občinski bazen na Rojcah se od začetka pandemije spopada z vse višjimi stroški zaradi covidnih omejitev in zmanjšanih kapacitet; v zadnjem obdobju so se dosedanjim težavam pridružile še podražitve energentov. »Vlada mora ukrepati z vidika cen za električno energijo in plin, drugače ne bomo imeli druge izbire in bomo morali zvišati ceno vstopnic, kar bi pomenilo, da si bodo vstop v bazen lahko privoščili le nekateri,« pravi podpredsednica združenja Gorizia nuoto Martina Gratton.

Pojdimo po vrsti. Omejitve, ki pogojujejo istočasno prisotnost oseb v bazenu, so ostale iste kot v akutni fazi pandemije. »V normalnih okoliščinah lahko sprejemamo eno osebo vsaka dva kvadratna metra v vodi, zdaj pa lahko imamo eno osebo vsakih pet kvadratnih metrov. K temu je treba dodati dejstvo, da je za vstop v bazen od julija lani potrebno covidno potrdilo, od januarja pa okrepljeno covidno potrdilo. Sama sem tudi članica državnega komiteja upraviteljev bazenov: nimamo znanstvenih podatkov, ki bi dokazovali, da bi v kakem bazenu v Italiji prišlo do žarišča okužb. Prav tako vemo tudi za veliko oseb, ki so se okužile in so nato obiskale bazen, kjer pa virusa niso prenesle naprej,« poudarja Martina Gratton. Bazen torej zdaj obratuje s polno paro, obisk je po covidnih pravilih omejen, dodatno znižanje pa beležijo tudi po uvedbi obveznega covidnega potrdila. »Naj uvodoma jasno povem, da podpiram cepljenje, ker mislim, da je to edini možni izhod iz pandemije. V bazenu pa smo zabeležili 70- do 80-odstoten padec obiska med otroki od 12. do 18. leta. Če se njihovi starši niso odločili za cepljenje, ti otroci torej ne morejo na pico s prijatelji, ne morejo v bazen, ne morejo delati športnih aktivnosti, kar je v obdobju razvoja izjemno pomembno,« pravi podpredsednica združenja Gorizia Nuoto. »Odrasli so v glavnem konstantni, obisk s strani najmlajših je ravno tako na isti ravni kot ponavadi. Zmanjkali pa so mladostniki; ostali so nam tisti, ki se ukvarjajo s plavanjem na tekmovalnem nivoju,« dodaja še Martina Gratton. V bazenu se torej nadejajo, da bi vlada čim prej odpravila omejitve za vstop v bazene, ob tem pa dodelila ustrezno podporo za plačevanje povišanih stroškov za energijo. »Od septembra do danes so se stroški za električno energijo in plin potrojili. Kot primer naj povem, da so nam januarja za elektriko in ogrevanje zaračunali 32.000 evrov. To je skoraj polovica vsote, ki jo zaslužimo mesečno. Ob teh stroških moramo seveda plačati osebje; ko plačamo vse stroške, gremo v minus,« pravi Martina Gratton. Izračunali so, da stroškov ne bi mogli plačati v celoti niti v slučaju, da bi obisk bil stoodstoten (ob upoštevanju sedanjih omejitev) in s tem da bi obiskovalci plačevali vstopnico, ki je niso povišali.