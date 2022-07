Boj proti ognjenim zubljem iz zraka na slovenskem Krasu otežuje gost dim, ki se zadržuje nad požariščem. Zaradi dima se je moral v Pulj vrniti hrvaški canadair. Evakuirali so že približno 400 prebivalcev, pristojne službe rešujejo tudi živino. Na Krasu je tudi danes minister za obrambo Marjan Šarec. Po poročanju portala 24ur.com je dejal, da zaradi dima obstaja nevarnost trka zračnih sil. Pri čiščenju pogorišča bo z bagerjem pomagala tudi Slovenska vojska, na razpolago je tudi brezpilotni letalnik s termokamero.

Za ustavitev požara imajo odločilno vlogo letalske enote 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske s helikopterji Bell 412, Cougar AS AL 532 in letalom Pilatus PC-6. V petih dneh so za potrebe gašenja odvrgli skupaj približno 900 tisoč litrov vode in pri tem naleteli 93 ur. Vojska hkrati vodo dovaža s sedmimi cisternami za skupnih 50.000 litrov vode.

»Položaj na Krasu je še naprej zelo zahteven«, sporočajo iz Civilne zaščite za Severno Primorsko. Ognjeni zublji so se znova dvignili na območju proti Cerju. V zraku sta bili tudi dve letali, Pilatus slovenske vojske. Ob tem gasilcem pomagajo tudi helikopterji slovenske vojske in policije in avstrijski, slovaški helikopter pa je še na poti.