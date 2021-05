Zaradi droge v Novi Gorici več pridržanih

Novogoriški kriminalisti od dopoldanskih ur opravljajo hišne preiskave na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave. Gre za preiskavo, ki je povezana s problematiko prepovedanih drog. Več ljudi so pridržali; med drugim so oboroženi policisti iskali osumljence v Rejčevi in Kidričevi ulici.

»Današnje aktivnosti so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev sumov storitve kaznivih s področja prepovedanih drog. Več osebam je bila odvzeta prostost in je bilo zoper njih odrejeno pridržanje, ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi,« so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Aktivnosti izvajajo kriminalisti in policisti z območja Policijske uprave Nova Gorica ob sodelovanju policistov in kriminalistov drugih policijskih uprav ter enot Generalne policijske uprave.