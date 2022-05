Zaradi izključitve treh ruskih violinistk deželni orkester FJK ne bo nastopil

Deželni orkester FJK ne bo nastopil na letošnjem goriškem violinskem tekmovanju Rodolfo Lipizer v Gorici. Odločitev je posledica izključitve treh ruskih violinistk iz tekmovanja, za kar se je pred nekaj tedni odločil upravni odbor združenja Lipizer.

»Zelo nam je žal, saj je naš orkester že vrsto let sodeloval na tekmovanju in spremljal tekmovalce. Po drugi strani ne moremo pristati na odločitev, ki se nam zdi popolnoma nepravična. Edino kultura nam lahko pomaga pri celjenju ran, pri zbliževanju ljudi in narodov, pri tkanju novih vezi s ciljem preseganja ločitev in razprtij. Na žalost ta izključitev gre v popolnoma drugo smer,« poudarja predsednik deželnega orkestra FJK Paolo Petiziol, ki je kot znano tudi predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

V prejšnjih dneh so se zvrstili še številni drugi kritični odzivi; goriški župan Rodolfo Ziberna je med drugim dejal, da obnašanje vodstva društva Lipizer, ki mu javne ustanove vsako leto za izvedbo tekmovanja namenjajo izdatno finančno podporo, ni v sozvočju z duhom Evropske prestolnice kulture. Ziberna je napovedal, da bo tri izključene ruske violinistke povabil v Gorico med poletjem; podobno vabilo je Lidia Kočarjan, 28-letna violinistka armenskih korenin, rojena v Sankt Peterburgu, ki je v prejšnjih dneh pismo z vzroki izključitve objavila na Facebooku, prejela tudi iz Trsta, kjer bo nastopila na zaključnem koncertu tekmovanja Ars Nova, ki bo potekalo med 19. junijem in 3. julijem.