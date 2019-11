Zaradi mreže bo ostal brez odškodnine

O škodi, ki jo povzročajo divji prašiči, vrane in golobi, vedo marsikaj povedati kmetovalci, vinarji in sadjarji z Goriškega. Med temi je tudi Gianni Manià, števerjanski vinar, ki je sredi septembra naletel na skrajno neprijetno presenečenje, ko se je odpravil na obiranje grozdja v svoj vinograd v Podgori. Tu ima Manià približno tisoč trt, ki jih je pred živalmi zavaroval s poldrugim metrom visoko mrežo. Ta ščetinarjev ni ustavila, saj so mu letos pojedli vse grozdje, kar ga je bilo. V skladu z deželno zakonodajo je Manià vložil prošnjo za izplačilo odškodnine za škodo, ki jo je utrpel. V odgovoru, ki ga je prejel pred nekaj dnevi, pa mu je odgovorna oseba na centralni direkciji za agroživilske, gozdne in ribolovne vire pojasnila, da njegove prošnje ne morejo sprejeti. Vzrok zavrnitve je v tem, da je vinograd, v katerem je divjad povzročila škodo in ki si ga je pristojno osebje ogledalo, zavarovan s kovinsko mrežo, ki je višja od 120 centimetrov. Pravilnik ga zaradi tega uvršča med »zaprta območja«, za katera odškodnina ni predvidena in jo torej Dežela FJK ne more izplačati. Manià je za Primorski dnevnik povedal, da se na odločitev ne bo pritožil, čeprav zveni utemeljitev dokaj absurdno, glede na to, da se je kmetovalec z mrežo skušal zavarovati pred divjadjo. Za prihodnje leto pa bo dobro premislil, kako naprej: mogoče, pravi, bo poleg mreže dodal še električnega pastirja.

