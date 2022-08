Nevihta, ki se je danes okoli 14. ure razbesnela na Goriškem, je povzročila nekaj škode na območju nekdanje pokrajine. Gasilci so poročali o številnih posegih od Gorice do Tržiča in Ronk. Na goriškem Drevoredu 20. septembra sta padli dve veliki veji, gasilci so nato posredovali in drevesi posekali. Začasno je bila zaradi tega zaprta cesta. Tudi v severnem delu mesta, v Ulici Catterini, je velika veja na cesti ovirala promet.