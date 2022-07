Zaradi požara več zapor cest, prepoved vstopa tovornih vozil

Zaradi požarov na tržaškem in goriškem Krasu je na cestah več zapor.

Avtocesta med Moščenicami in Vilešem je delno še zaprta. Promet preusmerjajo na avtocestnem priključku proti Sesljanu. Spet pa je odprt avtocestni odsek med Redipuljo in Moščenicami v smeri proti Trstu. V smeri proti Benetkam so na avtocesti avtomobili ustavljeni že pri nabrežinskem viaduktu.

Avtocestno podjetje Anas opozarja, da nekateri vozniki po avtocesti vozijo v napačno smer. V Sesljanu uberejo avtocesto v smeri proti Trstu, nato pa v nasprotni smeri vozijo vse do Moščenic. Njihovo početje je lahko smrtno nevarno.

Cesta na Dol je zaprta, iz Gorice je promet preusmerjen proti Vilešu. Tu so sicer že v jutranjih urah nastajale vrste tovornih vozil.

Razmere na odprtih cestah med Sesljanom in Tržičem so bile do 7. ure redne, okrog 7.30 pa so že nastali prvi zastoji.

Iz Fernetičev in Rabuježa je prepovedan vstop tovornih vozil.

Še vedno je prekinjen tudi železniški promet, kar povzroča veliko nevšečnosti potnikom in tržaškemu pristanišču. Pristojni pozivajo občane, naj ko le morejo, ne zapuščajo svojih domov.