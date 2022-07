Zaradi požara zapore cest in železnice

Zaradi obsežnega gozdnega požara, ki je dopoldne na več lokacijah izbruhnil med Devinom in Sabliči, je prekinjen železniški promet. Policija pa je zaprla tudi cestni odsek med Moščenicami in Cesto za Dol. Zaprta je deželna cesta št. 55 med Gabrjami in Štivanom. Avtocestni odsek med Redipuljo in Moščenicami je zaprt v obe smeri, avtocesta pa je v smeri proti Benetkam zaprta že pri Sesljanu. Zaradi cestnih zapor v Tržiču nastajajo hudi prometni zastoji. Ogenj se namreč širi na obeh straneh avtoceste. S cestninske postaje pri Moščenicah so evakuirali tudi uslužbence podjetja Autovie Venete. Na slovenski strani meje je zaradi požara popolnoma zaprta cesta Miren-Kostanjevica.

Deželna agencija za okolje Arpa v sodelovanju z gasilci in civilno zaščito izvaja monitoring zraka v okolici požarišča. Veter trenutno piha proti jugozahodu, v smeri meje med Slovenijo in Italijo, z neba na tla padajo saje, delež prašnih delcev pm10 v zraku pa za zdaj ostaja nizek. Požar gasita tudi helikopterja in kanader, ki je priletel iz Rima.