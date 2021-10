Zaradi prostorske stiske načrtujejo širitev muzeja

V zadnjih letih se je nabralo toliko novih eksponatov, da so postali muzejski prostori pretesni. Zaradi tega združenje Alvise Comel pripravlja načrt za širitev svojega naravoslovnega muzeja v Ulici Brigata Avellino v Gorici. V muzeju razpolagajo s številnimi zbirkami, poleg tega imajo na voljo tudi fotografski laboratorij, laboratorije za pripravo eksponatov, knjižnico z 12.000 naslovi in konferenčno dvorano.

»Naši inženirji in arhitekti pripravljajo izvršni načrt za širitev muzeja, sicer je osnutek načrta že pripravljen. Ob poslopju v Ulici Brigata Avellino je predvidena gradnja prizidka, v katerem bi uredili predavalnico oz. razstavno dvorano, ki bi merila okrog 80 kvadratnih metrov. Po njeni izgradnji bi v muzeju pridobili kar nekaj prostora za postavitev novih zbirk, ki so nam jih poklonili razni naravoslovci in zbiratelji. Nekatere izmed njih so izredno zanimive in si zaslužijo, da bi si jih ogledalo čim več ljudi,« pravi Giuliano Spangher, predsednik združenja Alvise Comel, in poudarja, da še niso izračunali zneska, ki bi bil potreben za prenovo poslopja in za njegovo širitev. »Veliko je odvisno od gradbenih materialov, ki bi jih uporabili,« razlaga in opozarja, da bi za obnovo potrebovali pomoč tako občine kot dežele. »V širitev sedeža bi del sredstev vložilo tudi naše združenje, vendar je treba pred tem podaljšati dogovor za brezplačno uporabo prostorov, ki smo ga svojčas sklenili z goriško občinsko upravo in ki bo zapadel čez dve leti. Dogovoriti se moramo za podaljšanje dogovora, saj se za širitev ne odločili, če bi morali v prihodnosti za sedež plačevati še najemnino,« pravi Spangher, ki je prepričan, da je pravi čas za širitev in obnovo muzeja tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025.»Prepričani smo, da naš muzej predstavlja pomembno dodano vrednost za cel goriški prostor,« poudarja naš sogovornik, po katerem je posebno dragocena zbirka fosilov in kamnin iz obdobja eocena. Večji del eksponatov, ki so stari od štirideset do petdeset milijonov let, je v Brdih našel sam Alvise Comel v prvi polovici prejšnjega stoletja. Iz eocenskega fliša je pobral cel kup fosilov najrazličnejših polžev, mehkužcev, morskih jezov in rib, ki opozarjajo, da je nekoč Brda prekrivalo tropsko morje.