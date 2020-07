Zaradi slabosti trčil v avtomobil

Nenadna slabost je bila vzrok prometne nesreče, ki se je zgodila v četrtek zvečer v Ločniku. 60-letni domačin, G.S., je izgubil nadzor nad svojim vozilom in trčil v parkiran avtomobil. Le po zaslugi takojšnjega posredovanja reševalcev, ki so ga na kraju oživljali in so ga nato prepeljali v goriško bolnišnico, je ostal pri življenju.

Nesreča se je zgodila okrog 21.20 v Ulici Licinio. G.S. se je s svojim lahkim štirikolesom znamke Aixam peljal proti domu. Ko je vozil po Ulici Licinio, ga je obšla nenadna slabost. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za srčno kap. Moški je izgubil nadzor nad štirikolesom in trčil v avtomobil znamke Volkswagen caddy, ki je bil pravilno parkiran na nasprotni strani ceste. Po pričevanju tamkajšnjih stanovalcev naj bi se vozilu za las izognil mladenič, ki je ravno v tistem trenutku kolesaril po Ulici Licinio.

Očividci so poklicali interventno številko 112. V Ločnik so pridrveli reševalna služba, goriški gasilci in prometni policisti. Zdravstveno osebje je moškemu nudilo prvo pomoč kar na kraju nesreče. Oživljanje je bilo k sreči uspešno. 60-letnega moškega so nato z reševalnim vozilom prepeljali v goriško bolnišnico, kjer so ga sprejeli na zdravljenje na oddelku za intenzivno nego. Na obeh vozilih je nastala precejšnja materialna škoda.