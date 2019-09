Zaradi strele telefonski mrk

Na Rojcah so bili včeraj še vedno brez telefonske povezave, potem ko je v soboto strela udarila v visoko cedro v Ulici Pola. Drevo je rastlo na robu dvorišča nekdanjega zavoda Filzi, usodna zanj je bila nevihta, ki se je v soboto zvečer razbesnela nad Gorico. Okrog 19. ure se je stemnilo, nakar je na Rojcah udarila strela in razklala vrh visokega drevesa.

Stanovalci sosednjih hiš so poklicali na pomoč gasilce, saj je nekaj vej padlo tudi na cestišče. Gasilci so najprej odstranili odlomljene veje, zatem so odžagali še poškodovani vrh in vse ostale veje. Z delom so zaključili nekaj pred polnočjo. Stanovalci sosednjih hiš so se kaj kmalu zavedali, da so njihovi telefoni onemeli, tudi modemi niso več delovali. Ob udaru strele je prišlo do okvare v telefonski centrali, na katero so povezani odjemalci z Rojc in tudi iz sosednje Ulice San Michele na robu Štandreža. Gasilci so v soboto zvečer izvedli še nekaj manjših intervencij v Gorici, zadnji dve so opravili v nedeljo dopoldne, ko so z nekaterih stranskih cest odstranili nekaj odlomljenih vej.