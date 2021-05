Zaradi usada zaprli cesto

V števerjanskem zaselku, ki ga domačini poznajo kot Mocver, je občinska uprava v prejšnjih dneh odredila zaprtje ceste. Zaradi močnih nalivov prejšnjega ponedeljka je namreč na delu občinske ceste, ki teče med dvema vinogradoma, prišlo do zemeljskega usada. Cesta, ki pelje na Kovačevo, zaradi tega ni varna in niti prevozna, zaradi česar se je občinska uprava odločila, da jo do nadaljnjega zapre. »O usadu smo pisno opozorili tudi deželno geološko službo in gozdno policijo,« pravi podžupan Občine Števerjan Marjan Drufovka. Cesta ne pelje do nobene hiše, vendar jo kar nekaj kmetov uporablja, da pridejo do svojih vinogradov. Priljubljena je tudi z rekreativci, saj povezuje Mocver s Kalvarijo: slednji pa se premikajo s kolesom ali kvečjemu peš.

Konec februarja si je višji uradnik deželne civilne zaščite v spremstvu Drufovke ogledal razne predele števerjanske občine, kjer imajo težave zaradi plazov in odtekanja meteornih voda. Med temi je bila tudi pot, ki pelje na Kovačevo. Drufovka je uradniku takrat predstavil seznam desetih vzdrževalnih del, med katerimi so bila vsaj štiri zelo nujna. Ob omenjeni poti na Kovačevo bi občinska uprava želela, da se najprej poskrbi za sanacijo usada na cesti, ki z občine pelje proti Sovenci, in sanacijo plazu na Klancu. Hkrati jih skrbi tudi poškodovan zid pod stavbo občinskega vrtca. Uprava po februarskem obisku sicer še ni prejela uradnega odgovora civilne zaščite, katera dela bodo lahko izvedli glede na razpoložljiva sredstva, in s kakšnim časovnim razmikom.