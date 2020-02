Zaradi virusa šotor še stoji

S prizorišča pustovanja društva Karnival bodo šotor odpeljali šele danes. Delavci podjetja iz Celja so se namreč baje bali, da bi se v Sovodnjah lahko okužili s koronavirusom ... V društvu Karnival so izredno zadovoljni z uspehom letošnjega tridnevnega pustovanja in sploh z dejstvom, da so uspeli speljati do konca nedeljski sprevod, ki je bil izredno množičen in razposajen. V nedeljo dopoldne se je med pustarji razširil glas, da deželna vlada namerava prepovedati vse javne prireditve; člane društva Karnival je zajel preplah, ki je bil k sreči kratkotrajen. Kaj kmalu so jim sporočili, da bo prepoved stopila v veljavo s ponedeljkom, kar je pomenilo, da je bil pust rešen. V ponedeljek so se odborniki društva Karnival s pomočjo članov drugih društev in prijateljev lotili čiščenja prizorišča praznika, ki je bil po tako množični prireditvi posejan z odpadki. Pobrali so cel kup plastenk in drugih smeti, zatem so se lotili temeljitega čiščenja vseh prostorov, ki so jih uporabili med pustovanjem. Predsednica društva Karnival Karin Tommasi pojasnjuje, da je bilo letos čiščenje še posebej temeljito. Vsa oblačila in opremo so sterilizirali; tudi kuhinje in vse ostale prostore znotraj Kultrnega doma Jožef Češčut so razkužili. Ko so vse počistili, je bilo treba poskrbeti še za šotor, ki so ga letos najeli pri podjetju iz Celja. Odborniki društva Karnival so poklicali v Celje, da bi vprašali, kdaj bodo delavci prišli po šotor. Odgovor je Karnivalove odbornike presenetil, saj so jim dejali, da se njihovi delavci bojijo čez mejo. Iz medijev v Sloveniji so slišali za številne primere okužbe s koronavirusom v Italiji, posebno jih je vznemirila odpoved karnevala v Benetkah. Po nekaj dneh so se v Celju nekoliko pomirili, sploh ko so jim iz društva Karnival zagotovili, da zanje ni nobene nevarnosti, saj v Furlaniji - Julijski krajini še ni bilo nobene okužbe. Danes bodo prišli po šotor, ga demontirali in odpeljali v Celje.

