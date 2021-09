Zaradi zamud z gradbenimi deli začetek pouka preložili na ponedeljek

Za učence osnovne šole Otona Župančiča v Gorici se bo šolsko leto začelo šele prihodnji ponedeljek. Napovedano je sicer bilo, da se bodo v klopi vrnili danes, tako kot vsi ostali učenci in malčki Večstopenjske šole Gorica, staršem pa so včeraj sporočili, da ne bo tako. Vzrok za preložitev začetka pouka so gradbena dela na šolski stavbi v Ulici Brolo, ki se niso pravočasno zaključila.

»Dela bi se morala zaključiti prejšnji petek. Načrtovali smo, da bomo v sodelovanju z občino poskrbeli za očiščenje in ureditev prostorov, tako da bi bilo dan pred začetkom pouka vse nared. Naše osebje je že začelo čistiti del stavbe, kjer so se dela zaključila. Občino in podjetje pa smo večkrat opozorili na datum začetka šole, vendar očitno je načrt spodletel. Danes (včeraj, op.ur.) smo se sestali z občinsko odbornico za šolstvo Silvano Romano in vodjo tehničnega urada Alessandrom De Luiso; skupaj smo prišli do zaključka, da je najboljše, da se pouk začne kasneje. Zavedamo se, da žal to povzroča težave družinam. Mislim, da smo kot šola naredili res vse, kar se je dalo, da bi začeli v času, in res smo računali na to in delali v tej smeri,« je povedal ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig. Zanimalo nas je, ali je šola predvidela tudi kako drugo možnost, na primer da bi otroke začasno sprejeli na kaki drugi lokaciji. »Imeli smo tudi nekaj drugih možnosti, vendar v sozvočju s tajništvom in z učiteljicami smo naposled bili mnenja, da bi tako ustvarili še večje težave. Po razmisleku je padla končna odločitev, da je najboljše, da se odpovemo pouku za ta teden in začnemo prihodnji ponedeljek v prenovljeni stavbi v Ulici Brolo. Tako tudi ne tvegamo kakih težav zaradi varnosti,« je za Primorski dnevnik še razložil ravnatelj.