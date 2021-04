Zasegli 60 milijonov mask

Goriški finančni policisti so po celi Italiji zasegli preko šestdeset milijonov zaščitnih mask, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite pred covidom-19. Preiskava se je začela prejšnji mesec, ko so v Furlaniji - Julijski krajini zasegli poldrugi milijon mask; po takratnem zasegu so nadaljevali s preiskovalnim delom, med katerim so ugotovili, da je na milijone neustreznih mask razpršenih po celi Italiji. Omenjene maske je nabavil izredni komisar za covid-19, da bi jih zatem razdelili med zdravstvenimi delavci in zdravniki, ki delajo v oskrbovanih zdravstvenih rezidencah (Rsa) in v drugih zdravstvenih ustanovah, v katerih zagotavljajo oskrbo tudi covid-bolnikom.Neustrezne zaščitne maske so doslej dobili tudi reševalci na rešilcih in zdravstveniki, ki zagotavljajo oskrbo na domu, polet tega tudi zdravstveni delavci, ki delajo v operacijskih sobah in sploh v stiku s covid-bolniki.