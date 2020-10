Zasegli drogo, gotovino in mobilne telefone

Novogoriški policisti so v sredo na območju Nove Gorice in širše okolice na podlagi sodne odredbe opravili tri hišne in štiri osebne preiskave v zvezi s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Pri tem so in zasegli vrečki z grudičasto snovjo (sumijo, da gre za heroin), 68 tablet oz. zdravil, ki vsebujejo prepovedano drogo, tri zavitke z belo snovjo (po vsej verjetnosti kokain) in skupno približno 1.500 evrov gotovine.

Zasežene snovi in zdravila so policisti poslali v nadaljnjo analizo. V okviru hišnih preiskav so policisti pri osumljencih našli tudi druge pripomočke, ki so jih uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj (digitalno tehtnico za natančno merjenje, več mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov).Policisti bodo po zaključku preiskave in na podlagi rezultatov opravljene analize zoper štiri osumljenc, ki so stari 31, 40, 43 in 55 let, podali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.