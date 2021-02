Zasegli drogo in hladno orožje

Novogoriški kriminalisti in ajdovski policisti so v začetku februarja pri 38-letnem slovenskem državljanu iz okolice Ajdovščine opravili hišno preiskavo. V začetku letošnjega leta so jih namreč italijanski varnostni organi obvestili, da se moški ukvarja s prodajo prepovedanih drog in z nedovoljenim prometom z orožjem. »Na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev italijanskih kolegov so novogoriški kriminalisti pridobili sodno odredbo za hišno preiskavo,« so pojasnili na novogoriški policijski upravi. Na informacijo, da se omenjeni moški ukvarja s prodajo drog in z nedovoljenim prometom z orožjem, so italijanski varnostni organi naleteli v okviru ene izmed svojih preiskav.

Hišna preiskava je bila opravljena na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Novogoriški kriminalisti so pri osumljencu, ki je sicer v preteklosti že bil obravnavan s strani policije zaradi storitve kaznivih dejanj, našli in zasegli manjšo količine različnih snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Šlo naj bi za kokain in amfetamine. Poleg tega so pri hišni preiskavi našli in zasegli še prepovedano orožje: bokser in kovinsko palico, kar po določilih Zakona o orožju spada v kategorijo hladno orožje, katerega posest je posameznikom prepovedana, so pojasnili na policijski upravi. Poleg tega so kriminalisti v sklopu hišne preiskave zasegli tudi druge predmete, predvsem elektronske naprave, ki jih je 38-letni osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj.

Zasežene snovi in predmete so kriminalisti poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo novogoriški kriminalisti zoper 38-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in suma kaznivega dejanja Nedovoljenega prometa z orožjem ali eksploziva.