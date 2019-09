Zasegli dva milijona kitajskih izdelkov

Goriška finančna straža je v okviru obsežne preiskave »China shipping« zasegla preko dva milijona ponarejenih, nevarnih in neustrezno izdelanih proizvodov, ki so jih razna podjetja uvažala s Kitajskega v Italijo. Ob zaključku triletnega preiskovalnega dela so finančni stražniki ovadili 48 ljudi zaradi nezakonitega trgovanja, prodaje proizvodov z lažnimi oznakami, uvažanja nevarnih predmetov in prodaje ukradenega blaga. Finančni stražniki so od leta 2016 do letošnjega poletja skupno zasegli 2.269.176 predmetov - med temi so bile igrače, elektronske naprave, gospodinjski pripomočki in drugi izdelki -, ki so bili skupno vredni 13 milijonov evrov.

