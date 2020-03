Zasegli razkužilo

Goriška finančna straža je v skladišč v Tržič zasegla 1600 plastenk razkužila, ki ni vpisano na seznam ministrstva za zdravje, zaradi česar ne ustreza zakonskim predpisom. Finančni stražniki so ugotovili, da je razkužilo prodalo podjetje iz Barlette v Apuliji. Po zasegu 1600 plastenk, vrednih 20.000 evrov, so ugotovili, da je bilo preko spleta prodanih še dodatnih 40.000 plastenk, vrednih 480.000 evrov. Razkužilo so med drugim prodajali po višji ceni glede na druge podobne proizvode. Na etiketah plastenk zaseženega razkužila je med drugim logotip poznanega proizvajalca razkuževalnih sredstev.