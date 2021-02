Zasegli sezname izkoriščanih delavcev

Izkoriščanih delavcev ni bilo šestnajst, temveč precej več. To so karabinjerji ugotovili z zasegom seznamov, na katerih so bila imena številnih delavcev, ki so jih izsiljevali in od njih zahtevali del plače. Nadaljuje se preiskava o izkoriščanju in izsiljevanju delavcev v tržiški ladjedelnici Fincantieri. Karabinjerji tržiškega poveljstva in njihovi kolegi z inšpektorata za delo so v ponedeljek aretirali tri moške, za katere obstaja utemeljen sum, da so izkoriščali in izsiljevali delavce ter bili odgovorni za nezakonito zaposlovanje. Karabinjerji so preiskali pisarne podjetja Pad Carpenterie v kraju Falconara Marittima pri Anconi in v Tržiču, kjer so zbrali kar nekaj dokaznega gradiva, ki potrjuje njihov sum o izkoriščanju delavcev. Karabinjerji so zasegli sezname z imeni delavcev, ob katerih so izkoriščevalci zapisovali izplačane plače in hkrati zneske, ki so jih zahtevali zase. Preiskovalno delo so ovirali zaposleni v podjetju; eden izmed delovodij je ob prihodu karabinjerjev odnesel iz tržiške pisarne nekaj gradiva in mobilni računalnik. Karabinjerji so njegovo početje opazili in s pomočjo varnostnih kamer odkrili kraj, kamor je skril dokumente in računalnik.Na domu enega izmed dveh osumljencev bangladeškega rodu so zasegli cel kup fotokopij plačilnih listov bangladeških državljanov, zaposlenih pri podjetju Pad Carpenterie. Po mnenju preiskovalcev omenjeni moški je novačil delavce v Bangladešu in jim potem pomagal priti v Italijo z veljavno pogodbo o zaposlitvi. Ni še jasno, ali je moški tisoč evrov, ki jih je zahteval od delavcev, zadržal zase ali jih je izročal ostalima delovodjema.Po zasegu dokaznega gradiva so se na seznamu preiskovanih znašle tudi štiri tajnice, ki so skrbele za pripravo seznamov delavcev z zneski, ki so jih osumljenci zahtevali zase. Začetno je zgledalo, da so trije osumljenci izkoriščali šestnajst delavcev, vendar se je ravno na podlagi zaseženih seznamov kasneje izkazalo, da je izkoriščanih delavcev precej več. Lastniki podizvajalskega podjetja so osumljeni tudi dodatnih kaznivih dejanj, ki zadevajo zaposlovanje preko agencij. Zakon namreč določa, da lahko podjetja zaposlijo največ 30 odstotkov delavcev preko agencij za začasno delo: omejitve v podjetju Pad Carpenterie niso spoštovali. Za kršitev je predvidena globa; njeno višino še določajo.

