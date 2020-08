Zasegli so jim ukradene konzerve tune in spreje proti komarjem

Karabinjerji iz Gradišča so v prejšnjih dneh ovadili tri romunske državljane zaradi prikrivanja ukradenega blaga: v avtomobilu so namreč prevažali veliko količino izdelkov, ki so jih ukradli v različnih marketih v Furlaniji - Julijski krajini in bližnjih deželah.

Preiskovanje se je začelo 10. avgusta, ko so 32-letna G.A.C. in D.D.A ter 30-letna S.E.C v marketu v Gradišču ukradli 173 evrov živil. Nekaj dni zatem so karabinjerji iz Gradišča trojico zasledili na avtocestni postaji v Vilešu, ko je že bila na tem, da zapusti državo. Med preiskavo so v avtomobilu našli okrog petnajst vreč za smeti, v katerih je bilo za 10 tisoč evrov blaga, ukradenega v supermarketih. V vrečah so našli 750 pločevink konzervirane tune in 450 stekleničk spreja proti komarjem, ob tem pa nekaj drugih izdelkov za osebno nego. Trojica je trdila, da so blago kupili v Franciji, niso pa imeli nobenega dokazila o nakupu, ki bi potrdilo njihovo verzijo. Karabinjerji so trojico ovadili zaradi prikrivanja ukradenega blaga; blago so v celoti zasegli. Še preverjajo, v katerih marketih so trije zagrešili tatvino.