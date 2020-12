Policisti goriške kvesture so v prejšnjih dneh na domu 27-letnika, rojenega v Trstu in z bivališčem v Tržiču, našli več kot tri kilograme raznih vrst mamila in 21.000 evrov v gotovini. 27-letnik se je policistom upiral in poskusil zbežati, vendar so ga ujeli in aretirali. Po hišni preiskavi so ga odpeljali v goriški zapor. V prejšnjih dneh je sodnik za predhodne obravnave zanj potrdil pripor.

