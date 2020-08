Karabinjerji enote NAS iz Vidma so včeraj preventivno zasegli turistično kmetijo v severnem delu Gorice. Upravitelji so v njenih prostorih že več let gostili tudi starostnike, po ocenah preiskovalcev pa za to niso imeli vseh ustreznih dovoljenj. Preiskava, ob zaključku katere je goriško državno tožilstvo odredilo ukrep, je posledica poostrenega nadzora, ki so ga karabinjerji izvajali v okviru kampanje Estate sicura.