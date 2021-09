Zaskrbljeni zaradi novega ponudnika šolskih prevozov

Za javne prevoze v osnovne šole in prvostopenjske srednje šole v goriški občini bo v prihodnjem petletju skrbelo podjetje Fdm Tours, ki ima sedež v kraju Fiume Veneto. Gre za veliko spremembo, potem ko je storitve veliko let zagotavljalo lokalno avtobusno podjetje Apt. Podjetje Fdm Tours je zmagalo na razpisu za naročilo, ki ga je razpisala goriška občina preko Enotne deželne nabavne službe. V preteklosti so za razpis skrbeli neposredno občinski uradi. V sklopu naročila bo podjetje zagotavljalo prevoze od doma do šole in nazaj, ob tem pa tudi prevoze do telovadnic in pošolskih ustanov, kot sta Dijaški dom Gorica ali središče Lenassi. Skrbijo tudi za prevoz otrok med dnevnimi ekskurzijami. Podjetje iz Veneta bo občinske šolske prevoze upravljalo pet let, od 15. septembra do 31. avgusta 2026. Goriška občina je za storitev namenila 485 tisoč evrov: približno 20.000 za tekoče leto, 97 tisoč evrov letno do leta 2025 in 77 tisoč evrov za leto 2026. Goriško prevozno podjetje Apt se, kot omenjeno, ni prijavilo za javni razpis, ki ga je objavila Občina Gorica.

Glede spremembe upravitelja šolske storitve pa so zaskrbljeni sindikalni predstavniki FILT-CGIL. »Močno nas preseneča odločitev, da bodo tudi v Gorici, kot že v drugih občinah na našem območju, zaupali šolske prevoze novemu ponudniku. Gre namreč za izredno pomembno storitev, ki jo je dolga leta dobro opravljalo krajevno podjetje. Ni v domeni sindikata razpravljati o razlogih, zaradi katerih se podjetje prijavi na javni razpis oz. se ne. Od podjetja Apt, ki je skoraj popolnoma v javni lasti in ki je zraslo s finančnimi sredstvi goriškega teritorija ter po zaslugi vseh, ki so tu zaposleni, smo pričakovali več pozornosti do lokalne realnosti in torej sodelovanje na razpisu,« pravijo predstavniki sindikata.