Zastrupitev z ogljikovim monoksidom v Grgarskih Ravnah

Prisebno ukrepanje je v nedeljo zvečer preprečilo tragedijo v Grgarskih Ravnah. V starejši hiši sta 61-letna ženska in 66-letni moški, oba sta državljana Nemčije, imela agregat za proizvajanje električne energije. Zakonca sta se zvečer okoli 22. ure začela slabo počutiti, moški je obležal brez zavesti, ženska pa je še zmogla poklicati soseda. Oba sta se zastrupila z ogljikovim monoksidom.

Zakonski par, ki sicer živi v Avstriji, si je v starejši hiši v Grgarskih Ravnah (na Vodicah) na območju Mestne občine Nova Gorica urejal domovanje. Agregat sta imela v dnevnem prostoru. Ko sta se začela slabo počutiti, je ženska poklicala na pomoč soseda in njunega prijatelja. Našel ju je v dnevnem prostoru, moški je bil v nezavesti. Sosed je takoj poklical na pomoč reševalce, ki so jima na kraju dogodka takoj nudili predihovanje s kisikom, nato so ju odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Od tam so ponoči policijo obvestili, da sta oba stabilna.

Novogoriški poklicni gasilci, ki so tudi takoj prihiteli na kraj dogodka, so v hiši izmerili trikrat preseženo vrednost ogljikovega monoksida.