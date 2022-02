Zavezništvo z občansko navezo se vse bolj odmika

Pot snovanja čim širšega volilnega zavezništva, ki bi na goriških občinskih volitvah predstavljalo alternativo desni sredini in njenemu županskemu kandidatu Rodolfu Ziberni, je strma. Danes se bodo sestali predstavniki Demokratske stranke in naveze občanskih list, ki so novembra lani sklenile dogovor o sodelovanju.

»Premise pred srečanjem z Demokratsko stranko niso ravno najboljše; pokrajinski sekretar Demokratske stranke Diego Moretti je pred dnevi poudaril, da se je treba povezati z desno sredino, pri čemer je na daljavo pozval poslanca Guida Germana Pettarina, naj se izreče, ali namerava pristopiti v zavezništvo. Kot smo že poudarili pred osmimi meseci, šestimi meseci, štirimi meseci, dvema mesecema in nazadnje pred dvema tednoma, mi nismo nikakor na razpolago za katerokoli širitev proti desni sredini,« poudarja Andrea Picco, ki je bil na zadnjih občinskih volitvah županski kandidat Foruma in se je pred časom angažiral v okviru skupine občanov Noi Una Lista Unica. Picco dodaja, da niso pri Forumu nikoli podpirali morebitne kandidature nekdanjega senatorja Alessandra Marana in da je niti v prihodnosti ne bodo. Maran je bil sicer skupaj z nekdanjo senatorko Lauro Fasiolo in z upokojenim novinarjem Vincenzom Compagnonejem med tremi potencialnimi županskimi kandidati, ki jih je na svoji petkovi skupščini izbrala Demokratska stranka. Niti eden izmed njih ni navdušil občanske naveze, v kateri je tudi lista Gorizia c'è, ki jo vodi Silvano Gaggioli. Podobno kot Picco je v prejšnjih dneh tudi Gaggioli opozoril, da bi morala imeti Demokratska stranka pri svojih predlogih več poguma.