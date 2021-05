Zavod Vega na najvišji stopnički

Nadarjeni so za angleščino, zato so se odločili, da bodo svoje jezikovne in govorne spretnosti preizkusili na mednarodnem debatnem tekmovanju, na katerem so dosegli rezultat nad pričakovanji, saj so se uvrstili na prvo mesto!

Nekateri dijaki 4. in 5. razreda tehniškega zavoda Jurij Vega iz Gorice so se v teh dneh udeležili mednarodnega turnirja debatiranja v angleščini, ki sta ga organizirali Akademija DEA za argumentiranje in debate iz Vidma in zavod za kulturo dialoga Za in proti iz Ljubljane. Na tekmovanju No-borders debate tournament se je zvrstilo 16 ekip iz Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije, med temi pa sta bili tudi dve skupini dijakov tehniškega zavoda Jurij Vega iz Gorice. S prepričljivimi zagovori so se dijaki 4. razreda uvrstili v polfinale in si tako priborili mesto tudi v finalni debati. Tekmovanje je v celoti potekalo na platformi Google Meet.»Nekateri dijaki iz 4. in 5. razreda so res nadarjeni za angleščino, zato sem se odločila, da jim bom predlagala to pobudo. Dijaki so takoj in brez pomislekov sprejeli ponujeni izziv,« pravi profesorica angleščine na tehniškem zavodu Katja Bresciani. Na tekmovanje sta se prijavili dve skupini: Caterina Ferrante, Riccardo Riccio in Salvatore Andaloro iz 4. razreda so tekmovali v skupini »Fiorellini« (rožice), Ivan Ferfolja, Rok Boltar in Matija Marinčič iz 5. razreda pa v skupini »Boiled eggs« (kuhana jajca); slednjim se je pri drugi debati pridružil tudi Danijel Mikluž.

Tekmovanje je potekalo v štirih krogih; v vsakem izmed njih so tekmovale po štiri skupine. V sredo, 12. maja, in četrtek, 13. maja, so skupine debatirale na temo tehnologije in njenega vpliva na izboljšanje življenja posameznikov in družbe nasploh; na to temo so debatirali dvakrat, enkrat so stališče zagovarjali, drugič so ga zavračali. V petek, 14. maja, je sledila zadnja debata začetne faze tekmovanja, med katero so skupine razpravljali, ali je etično opravičljivo, da demokratične države v primeru izrednega stanja zaradi epidemije omejijo svobodo državljanov, da bi poskrbele za zaščito zdravja celotne družbe; organizatorji so v tem primeru že vnaprej odločili, ali bo skupina za ali proti. Pri vsaki debati je bil prisoten tudi sodnik, ki je ob koncu določil, katera skupina ga je najbolj prepričala. Polfinalna in finalna faza sta bili na vrsti v soboto. Trije dijaki 4. razreda zavoda Vega so se po dveh zmagah v prvi fazi uvrstili v polfinale: Caterina Ferrante, Salvatore Andaloro in Riccardo Riccio so v polfinalni debati morali zagovarjati stališče, da je v upravah multinacionalnk treba vzpostaviti 40-odstotne kvote za zastopanost žensk. S prepričljivim nastopom in podprtimi stališči so si prislužili mesto v finalnem dvoboju, na katerem so ravno tako nastopili zelo uspešno. Zagovarjali so trditev, da bi morale države individualno omejiti porabo energije vsakega državljana.

Trije dijaki 4. razreda zavoda Vega so premagali ekipo vrstnikov iz Avstrije in se tako veselili zmage na prvem šolskem turnirju debatiranja v angleščini, ki so ga doslej izpeljali v Italiji. Med sodniki finala je bil predsednik društva Za in proti iz Ljubljane Miha Andrić.