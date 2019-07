Zbil mladoletnika in zbežal

Na lokalni cesti izven naselja Kromberk pri Novi Gorici je včeraj (v ponedeljek) zvečer nekaj po 20.20 voznik osebnega vozila zbil mladoletnega pešca. Voznik je pripeljal iz Loke proti Kromberku in zaradi nepravilne smeri vožnje povzročil prometno nesrečo in zbežal, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Poškodovanega mladoletnika, ki je dobil udarec v komolec, odrgnine po desnem stegnu in manjšo presekanino na glavi, so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Prometni policisti so kasneje izsledili pobeglega 32-letnega voznika in bodo zoper njega na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in teže telesnih poškodb ustrezno ukrepali.

Poleg policistov so na kraju prometne nesreče posredovali tudi novogoriški gasilci, ki so nudili pomoč reševalcem novogoriškega zdravstvenega doma.