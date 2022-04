Zbirajo prijave za Okuse

Na spletni strani goriške občine so objavili razpis za sodelovanje na letošnjih Okusih ob meji, ki bodo potekali med 22. in 25. septembrom. Prireditve se lahko udeležijo tako gostinci kot društva, ki imajo čas za vložitev prošenj za sodelovanje do četrtka, 19. maja, nakar bo jih bo občina ocenila in s sestavo ustrezne lestvice določila sodelujoče.

Razpis vsebuje tudi cenik z vsotami, ki jih bodo morali poravnati gostinci in razstavljavci za udeležbo na prazniku. Kdor na svoji stojnici ne bo prodajal prehrambenih izdelkov, temveč drugo blago, bo moral občini odšteti 78 evrov. Za stojnice s prehrambeni izdelki bo vpisnina znašala 117 evrov. Kdor bo ponujal hrano, vendar ne bo razpolagal s kuhinjo, bo moral odšteti 252 evrov; kdor bo razpolagal tudi s kuhinjo, pa 390 evrov. Kdor vodi trgovsko dejavnost v goriški občini, bo moral za prodajo prehrembenih izdelkov odšteti 65 evrov, za pripravo hrane s kuhinjo ali brez nje pa 130 evrov. Vsote se sicer lahko še spremenijo, kar je vezano na stroške, ki jih bo občina imela za organizacijo dogodka. Gostinci in razstavljavci bodo morali kriti tudi stroške za elektriko in vodo. Spoštovati bodo morali tudi celo vrsto varnostnih in higienskih predpisov; obvezno bo tudi sortiranje odpadkov.