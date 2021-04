Zbirali bodo spomine prebivalcev pokrajine ob Soči

Zbrati želijo spomine prebivalcev bregov Soče, pričevalce sprememb pokrajine ob reki. V ta namen se začenja projekt I custodi del paesaggio (Čuvaji pokrajine), ki ga bo izvajalo društvo Ecopark iz kraja Fiumicello Villa Vicentina ob finančni podpori Dežele Furlanije - Julijske krajine. Sodeloval bo Ekomuzej Tržiškega kulturnega konzorcija, ki že več let gradi Arhiv spomina. S projektom Lovci spomina zbirajo dokumente, dnevnike, pisma, pričevanja, fotografije, stare posnetke, predmete ...Da bi bogastvo starejših generacij ne bilo izgubljeno, je društvo Ecopark pripravilo zgoraj omenjeni projekt, s katerim iščejo mlade od 14. do 35. leta, ki živijo na območju Fiumicella, Škocjana ob Soči in Štarancana. Tu namreč deluje društvo. Kdor bi želel postati »lovec spominov«, lahko sodeluje pri treh spletnih srečanjih, ki se začenjajo v četrtek, 8. aprila, ob 17. uri. Prijava je brezplačna, zadošča le elektronsko sporočilo na naslov icustodidelpaesaggio@gmail.com. Po uvodnem srečanju bosta na naslednjih dveh (15. aprila in 22. aprila, vedno ob 17. uri), sledili delavnici, na katerih bo govor o zbiranju spominov in uporabi avtobiografije ter o uporabi gledališča za pripovedovanje pričevanj. Predstavili bodo tudi napotke za intervjuvanje, na voljo bo tudi nekaj tehničnih nasvetov za video-pričevanja. Delavnice bodo oblikovali Martina Tosoratti, Desy Gialuz in Devid Strussiat.

