Zbolel župan Špetra ob Soči

Župan občine Špeter ob Soči Riccardo Zandomeni je zbolel za koronavirusom. Poleg njega sta okužena še dva občana. Z rezultati brisov so bili seznanjeni včeraj dopoldne, nakar je bila novica o njihovi okužbi objavljena na občinski Facebook strani. Župan ima vročino in še nekaj drugih simptomov; v izolaciji je že nekaj dni in se bo še naprej zdravil v samooskrbi na domu. Bris bodo do jutrišnjega dne odvzeli še občinskim odbornikom, dvema občinskima svetnikoma in občinskemu tajniku; trem izmed njih so predpisali tudi karanteno.