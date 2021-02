Zbrali 1300 daril za otroke

Solidarnostna akcija »Giocattolo sospeso«, med katero so zbirali darila za otroke iz manj premožnih družin, je doživela nepričakovan uspeh. »Zbrali smo približno 1300 daril – igrač, otroških oblačil, knjig in šolskih potrebščin. Razdelili smo jih med 1000 otroki do 14. leta starosti. Ostalo nam je še tristo daril, v prihodnje jih bomo izročili otrokom iz manj premožnih družin v okviru novih projektov, ki jih pripravljamo skupaj s socialnimi službami goriške občine. Vsem, ki so sodelovali, se zahvaljujem iz srca, saj nisem pričakovala tolikšnega sočutja,« poudarja Nicole Primozic, predsednica združenja Volendo continuare, ki je organiziralo solidarnostno akcijo v sodelovanju z goriško občino, goriško zvezo trgovcev Confcommercio, zvezo krvodajalcev, klubom Unesco in združenjem Spiraglio.

