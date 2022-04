»Zdravstvo vse bolj revno, mesto izgublja svojo vlogo«

Sprožili so spletno nabirko podpisov, da spodbudijo ozaveščanje med prebivalci in poskusijo preprečiti izbire zdravstvenega podjetja Asugi, ki Gorici odvzemajo osebje. Upokojeni zdravnik Adelino Adami in nekdanji sindikalist Giorgio Bisiani sta v soboto v goriškem baru Vittoria sklicala tiskovno konferenco, na kateri sta podrobno predstavila vse reze, ki bi prizadeli goriško bolnišnico. Zdravstveno podjetje Asugi je namreč v aktu, ki ureja notranjo organizacijo podjetja, po Adamijevih besedah odvzelo avtonomijo marsikateremu oddelku.

»Ko je nastopila pandemija, so v goriški bolnišnici uredili covidni oddelek, čemur seveda nismo nasprotovali. Že takrat pa smo zahtevali, da bi se po koncu nujnih razmer vrnili na začetno stanje. Spričo novega dokumenta pa vidimo, da ni vse kot prej,« je uvodoma povedal Adami in nato naštel težave v posameznih zdravstvenih enotah oz. oddelkih. Največji problem zadeva razliko med »kompleksnimi« in »navadnimi« oddelki. »V prvem primeru oddelek razpolaga načeloma z direktorjem in določenimi sredstvi, ki jih oddelek lahko avtonomno upravlja. Če se tak oddelek spremeni v navadnega, se mu dejansko odvzame avtonomija, saj postane v celoti odvisen od kakega drugega oddelka,« je povedal. Tako se je zgodilo z oddelkom za fizioterapijo, ki naj bi ga zaradi spremembe v upravljanju oddelka vodili iz Trsta. Posebno pozornost je Adami namenil tudi oddelku za rehabilitacijo, »ki smo ga vedno imeli tako v Gorici kot v Tržiču.« Tudi državne zdravstvene smernice so ga vedno predvidevale; v novem upravnem dokumentu podjetja Asugi pa naj ne bi bilo več tega kompleksnega oddelka. »Ostal je navadni oddelek, ki predvideva teritorialno rehabilitacijo. Bojimo se, da bo prišlo do bojev za pristojnost med teritorialnim in bolnišničnim oddelkom; ob tem bo upravljanje v obeh primerih na daljavo, iz Trsta,« je poudaril Adami. Težave so zabeležili tudi v kardiološkem oddelku. »Oddelek je izgubil tri zdravnike in upravljanje teritorialne dejavnosti, ki ji sledi Trst. Še vedno obstajajo veliki dvomi o prihodnosti koronarne enote,« je povedal Adami in opozoril, da ortopedski oddelek nima svojega vodje, velikega kadrovskega pomanjkanja pa ne morejo zakrpati specializanti, ki delajo zdaj na oddelku. »Tudi v tem primeru se pojavlja problem, kako bodo razdelili dejavnost med Gorico in Tržičem. Vedno smo se borili zato, da bi v obeh krajih imeli tako nujne kot programirane dejavnosti,« je dodal. Ob težavah tudi na dermatološkem in pulmološkem oddelku Adami in Bisiani opozarjata na številne kritičnosti, med katerimi so splošno pomanjkanje osebja, dolge čakalne dobe, pomanjkanje družinskih zdravnikov, nepozornost do čezmejnega sodelovanja. Adami je tudi nekatere izmed naložb, ki jih je podjetje Asugi napovedalo – na primer obnovo nekdanjega pulmološkega oddelka in odprtje nekaj novih oddelkov v Tržiču –, vendar je bil do njih kritičen. »Lepo bi bilo, da bi poleg obnove stavbe predstavili tudi zdravstveni načrt o tem, katere storitve bodo dejansko na voljo v obnovljenem pulmološkem oddelku,« je povedal Adami. Pobuda za zbiranje podpisov je državljanske narave, vendar so jo podprli nekatere stranke in združenja.

Na srečanju so svojo podporo predstavili tajnik goriške sekcije Demokratske stranke Franco Perazza, predsednik združenja Gorizia 3.0 Antonio Devetag, predstavnik stranke Slovenska skupnost Bernard Spazzapan, občinska svetnica DS Adriana Fasiolo in občinski svetnik goriškega Foruma Andrea Picco. Oglasile so se tudi Giulia Roldo, kandidatka za občinski svet na prihodnjih volitvah s svojo listo Gorizia liberale, Rosa Benedetic (predstavnica združenja Andos) in predstavnica krajevnega združenja za osebe z duševnimi težavami.