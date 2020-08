Združenje SOS Rosa z novo varno hišo

Goriško združenje SOS Rosa, ki nudi pomoč žrtvam nasilja v družini, po novem razpolaga s stanovanjem, ki ga brezplačno daje v uporabo pastoralna enota goriških župnij sv. Hilarija in Tacijana, sv. Ignacija, sv. Roka in sv. Ane. Tu je združenje uredilo varno hišo (ital. casa di transizione). »Za nas je to pomemben korak, saj smo doslej imele le dom, ki ga uporabljamo v nujnih razmerah (ital. casa rifugio). Po posvetovanju s socialno službo dobijo tu ženske, ki so v stiku s centrom proti nasilju, začasno nastanitev – ponavadi šest ali največ dvanajst mesecev. To so nujni primeri, ki jih sprejmemo v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem in varnostnimi organi; pri nas dobijo varno zatočišče,« razlaga predsednica združenja SOS Rosa Francesca Vuaran.

Nova varna hiša bo za ženske »naslednji korak po prvem, začasnem domu: gre za osebe, ki niso še popolnoma avtonomne s finančnega vidika, vsekakor pa pripomorejo k stroškom življenja v stanovanju, dobijo pa tudi pomoč z naše strani. Dodatna podpora po začetnem, nujnem zatočišču, je za ženske pomembna, da se niso prisiljene vračati na dom, kjer so utrpele nasilje, a nadaljujejo na poti za utrditev osebne varnosti in izboljšanja samopodobe, s katerima jim pomagajo prostovoljke združenja SOS Rosa,« dodaja Francesca Vuaran.