Združili moči proti koronakrizi

Koronakriza je vinarje v Vipavski dolini, ki so od januarja povezani v konzorcij, pripravila do tega, da so poiskali druge poti do kupcev. »Zaradi zaustavitve prodaje vin od marca naprej smo se povezali s trgovsko verigo Hofer in skupaj s someljerjem Gašperjem Čarmanom pripravili belo zvrst izbranih vin letnika 2019, ki smo jo poimenovali Krog,« pojasnjuje Anton Harej, predsednik konzorcija vipavskih vinarjev.Vinarji so vinske steklenice z etiketo Krog napolnili sredi junija, z julijem so že bile na trgovskih policah. Gre za serijo 20.000 steklenic z izbrano mešanico belih sort letnika 2019, in sicer sauvignona, chardonnayja, laškega rizlinga in rebule. Vino Krog tako sestavljajo vina sedmih vinarjev, kar je svojstven fenomen v Sloveniji. »Priča smo prvemu poskusu izdelave takega vina in apliciranju le-tega na trg,« poudarja Črtomir Špacapan, direktor RRA severne Primorske. Vipavski vinarji se nadejajo, da bodo naslednjič pripravili polnitev z rdečimi vini.

Omenjeni konzorcij, po pravni obliki je zavod, sestavlja petnajst vinarjev in vinogradnikov, ki tržijo vina pod svojo blagovno znamko. »Članstvo je odprto za vse, ki bi se nam še radi pridružili,« pravi Harej. Cilj konzorcija je aktivna promocija vinarjev Vipavske doline in doseganje čim boljše kakovosti.