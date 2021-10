Po četrtkovem čezmejnem obisku predsednika Italijanske republike Sergia Mattarelle in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki sta zagotovila častno pokroviteljstvo Evropski prestolnici kulture 2025, je že čas za konkretnost. O naslednjih korakih smo se pogovorili z županoma Gorice in Nove Gorice, Rodolfom Ziberno in Klemnom Miklavičem.

»V roku šestdesetih dni želimo doreči, kako bomo projekt EPK 2025 upravljali in vodili; izbrati bo treba izvršnega in finančnega direktorja, umetniškega vodjo... Čaka nas kar nekaj dela,« pravi Ziberna in pojasnjuje, da bo ob goriški in novogoriški občini pri vseh nadaljnjih postopkih še naprej imelo pomembno vlogo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), ki bo tesno sodelovalo z novim slovenskim javnim zavodom GO!2025; odlok o njegovi ustanovitvi so novogoriški mestni svetniki potrdili ravno v sredo. Ziberna ob tem poudarja, da si želi še naprej tudi sodelovanja številnih društev in ustanov, ki so se svojčas vključili v priprave na kandidaturo za EPK. Po županovih besedah so društva pomemben izraz civilne družbe, ki si tudi sama želi krepitve čezmejnih stikov. Nekatere delovne skupine se tako spet lotevajo dela, saj lahko po županovem mnenju pomembno prispevajo k življenjskosti celotnega projekta.

Novogoriški župan Klemen Miklavič poudarja, da je šlo za enkraten dogodek. »Vse je zelo dobro uspelo, izjemo je predstavljalo le vreme. Nedvomno moramo biti s potekom obiska zadovoljni, seveda pa je zdaj čas, da naredimo še več in da izkoristimo priložnost, ki se nam ponuja,« poudarja Miklavič in pojasnjuje, da gre za priložnost za celo Evropo; dve periferni mesti imata nalogo, da skupaj stopita v precej večje čevlje. »Konec je dobe, ko smo bili periferija, zdaj smo postali center in imamo povsem novo nalogo. Dvigniti moramo samozavest tako krajevni upravitelji kot občani, gospodarstveniki, saj tako evropska komisija, mediji in sploh širša javnost od nas veliko pričakujejo,« poudarja Miklavič in pojasnjuje, da bodo v prihodnje imeli največ dela s prenovo Trga Evrope in z izgradnjo Epic centra, za kar so se obvezali tudi v prijavni knjigi. Uresničitev obeh projektov bo zahtevna zlasti zaradi čezmejnega gradbenega dovoljenja, ki ga bodo morali pridobiti. »Že mudi se tako z usklajevanjem na področju projektne naloge za izgradnjo Epic centra in z nadaljevanjem projektiranja obnove Trga Evrope,« pravi župan in pojasnjuje, da spodbujajo tako Deželo Furlanijo - Julijsko krajino kot slovensko zunanje ministrstvo, naj čim prej ustanovita peto meddržavno omizje v sklopu bilaterale FJK-Slovenija, ki bo posvečeno izključno Goricama, EPK in povezanim zadevam.