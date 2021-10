Že deset let bogatijo slovensko učno ponudbo

Občinske jasli Tika taka že deset let dopolnjujejo učno ponudbo v slovenščini v Gorici in hkrati zagotavljajo pomoč družinam, ki potrebujejo varstvo za svoje otroke. Slovesno so jih odprli 15. oktobra 2011 in od takrat so vsa razpoložljiva mesta polno zasedena. V petek so vzgojiteljice poskrbele za praznik, na katerem je malčke obiskal mladi profesor glasbe Raffaele Ragusa, ki jim je na kitaro zaigral nekaj pesmi. Otroci so skupaj z njim tudi zapeli, tako da je bilo nadvse veselo.

Jasli od vsega začetka vodi vzgojiteljica Mara Tinta, ki pojasnjuje, da velika večina malčkov nadaljuje s šolanjem v slovenskem jeziku. »V slovenske vrtce se vpiše preko devetdeset odstotkov otrok; po vrtcu je nekaj osipa, sicer se večina družin kakorkoli odloči tudi za slovenske šole,« pravi Mara Tinta. Številni otroci, ki so pred desetimi leti obiskovali komaj odprte slovenske jasli, so danes sošolci na Nižji srednji šoli Ivana Trinka, čeprav se sami ne spomnijo, da so se spoznali in se skupaj igrali že v Ulici Rocca.