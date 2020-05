Že kot deklica si je želela, da bi iz vrtnic ustvarila parfum

V Lokavcu nad Ajdovščino se nahaja največji nasad vrtnic v Sloveniji, ki so gojene za destilacijo. Toda vrtnice so le del ponudbe zeliščne kmetije Vila Lavanda. Ko pri njih cvetijo še sivka, smilj, ameriški slamnik, rožmarin, žajbelj ... se že tako pravljična pokrajina pod Čavnom spremeni v pravo doživetje za vse čute. Omamne vonjave in blagodejne lastnosti rastlin v stekleničke lovijo s pomočjo destilacije, s katero pridobivajo hidrolate in eterična olja, po katerih je kmetija znana daleč naokoli. Ob našem prihodu so se v velikih kotlih za parno in vodno destilacijo rastlinskega materiala ravno obdelovale vrtnice in rožmarin, tako da sta se v zraku mešali opojna milina kraljice vseh rož, ki zna s svojo najvišjo vibracijo še posebej pobožati srce, ter prizemljenost rožmarina, znanega krepčila za spomin in možgane.

Ljubezen do narave, zelišč in rož Urško Lemut Šušteršič spremlja že od otroštva. Že takrat so njeno srce osvojile vrtnice in kot punčka si je želela, da bi lahko iz vrstnic ustvarila parfum. Prvi nerodni poskusi namakanja vrtničnih lističev v vodo so se čez leta nadgradili v čisto zaresno in profesionalno destilacijo.

Življenje jo najprej poklicno sicer zaneslo v zdravstvene vode, a po nekaj letih je v njej dozorela odločitev, da pusti službo in se popolnoma preda temu, kar je bilo dotlej njen hobi: življenje z naravo. Na novo poklicno pot je najprej stopila kot samostojna podjetnica, znanje je nabirala s pomočjo literature in na raznih izobraževanjih doma in v tujini, nato je opravila nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščarke, Vila Lavanda pa je od leta 2016 tudi uradno zeliščna kmetija.