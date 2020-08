Že letos vizualna signalizacija gladine reke

Ob Soči bodo še v tej kopalni sezoni poskrbeli za ustrezno vizualno signalizacijo gladine reke ter na posebnih količkih in skalah z barvno lestvico označili višino vode ter tako med drugim opozorili na smrtno nevarnost ob dvigu zapornic. V naslednji kopalni sezoni pa se na Soči obeta bistveno drugačen režim, ki naj bi zagotovil trajnejše rešitve za večjo varnost kopalcev.

To so glavni poudarki včerajšnjega sestanka, ki ga je sklical novogoriški župan Klemen Miklavič s predstavniki Soških elektrarn Nova Gorica, Direkcije RS za vode, Kajak kluba Soške elektrarne, ministrstva za okolje in prostor, agencije ARSO, Uprave RS za zaščito in reševanje in štaba Civilne zaščite novogoriške občine. »Za mizo smo se zbrali vsi najpomembnejši akterji in se strinjali, da lahko za večjo varnost na Soči naredimo več. Predpisi in opozorila, ki so tam veljali do zdaj, očitno niso dovolj. Jasno je tudi, da je kopališče v Solkanu zelo popularno, čeprav gre za divje kopališče. Dnevno je tam tudi do 700 ljudi, tako da si ne moremo več zatiskati oči. Poleg tega večina kopalcev ni domačinov in Soče ne poznajo dobro,« je izpostavil župan Miklavič.