Zelena luč za Javni zavodGO!2025

Novogoriški mestni svetniki so na sredini seji potrdili odlok o ustanovitvi Javnega zavoda GO!2025. Odlok so skupaj s tremi sprejetimi amandmaji v drugem branju potrdili z 19 glasovi za in dvema proti. Javni zavod bo v tesnem sodelovanju z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti projekta EPK 2025. Mestna občina Nova Gorica pa bo pridobila upravljavsko strukturo za izvedbo projekta EPK.

Evropska komisija, ki je decembra lani Novi Gorici (z Gorico) podelila naziv EPK 2025, namreč pričakuje, da se poleg programa v prijavni knjigi opredeli tudi upravljavska struktura EPK, kar je tudi ena bistvenih točk pri elevacijskih monitoringih, te pa opravlja evropska komisija in z njimi potrjuje resnost in ustreznost mesta nosilca naziva.

Direktorja zavoda bodo imenovali na podlagi razpisa. Svet zavoda bo imel sedem članov, pet s slovenske in dva z italijanske strani – enega na predlog Občine Gorica in enega na predlog krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pripomba svetniške skupine Povezani, ki se je nanašala na dva predstavnika z italijanske strani (svetnikom te skupine se je zdelo sporno, da bi ta člana imela glasovalno pravico tudi pri vprašanjih, ki se tičejo financiranja), ni bila sprejeta. Simon Mokorel, višji svetovalec za evropske in druge projekte, je namreč pojasnil, da imajo vsi člani sveta zavoda iste pravice in dolžnosti, zato posameznih članov ni mogoče omejiti pri glasovanju o doočenih vprašanjih.