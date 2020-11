Zelena luč za novo knjižnično opremo

Doberdobski občinski svet je v prejšnjih dneh prižgal zeleno luč za nakup opreme, s katero bodo v prihodnje uredili občinsko knjižnico in spet zagnali njeno delovanje. Občinska knjižnica je pred leti delovala v pritličnih prostorih nižje srednje šole. Ko so leta 2011 začeli obnavljati stavbo in graditi prizidek, so knjižnico morali seveda preseliti drugam. Knjige trenutno hranijo v večnamenskem središču kulturnega društva Kremenjak v Jamljah, kjer so jih spravili v prvem nadstropju. Zgodba o gradnji prizidka je trajala skoraj desetletje: slovesno so nove prostore in obnovljeno nižjo srednjo šolo odprli oktobra lani.

Na začetku letošnjega leta je občina končno prejela vsa potrebna dovoljenja, da lahko knjižnico spet uredi v prostorih nižje srednje šole. »Načrtovali smo kulturno prireditev, s katero bi praznovali ponovno odprtje knjižnice. Nato pa je prišla pandemija, zaradi katere smo morali vse skupaj prenesti,« razlaga doberdobski župan Fabio Vizintin.»Prostori knjižnice so zdaj uporabni, vendar je treba poskrbeti za nabavo omar in vse potrebne opreme. V občinskem svetu smo sprejeli sklep, s katerim nakupu namenjamo 50.000 evrov,« razlaga Vizintin. Ko bodo namestili opremo in spet preselili knjige na svoje mesto, pa dela seveda ne bo še konec. Treba bo namreč rešiti tudi vozel upravljanja knjižnice.