Zelena luč za ponovno odprtje goriških šol za zdaj ni preklicana

Zaradi vesti, da je med okuženimi s koronavirusom tudi Goričan, se je pravkar sestal goriški občinski odbor z županom Rodolfom Ziberno na čelu. Ob ugotovitvi, da je odkritje okužbe dokaz, da je sistem nadziranja širjenja koronavirusa učinkovit, in da je zato preplah odveč, je odbor za zdaj potrdil, da bodo šole vseh stopenj jutri - v ponedeljek, 2. marca - ponovno odprte. Če pa se zgodi, da bo ministrstvo ali dežela preklicala omilitev ukrepov, bodo o tem nemudoma obvestili javnost. Jutri bodo goriški odborniki in odbornice obiskali vse šole v občini in preverjali, če imajo posebne potrebe ali težave. Iz mestne uprave so še sporočili, da bodo socialne službe na razpolago vsem, ki bi zaradi stiske, povezane z ukrepi za zajezitev okužbe, potrebovali pomoč ali oporo. O 50-letnem okuženem Goričanu je znano, da ni poročen in nima otrok, da živi z materjo. Njegovo stanje ne vzbuja skrbi, ostaja pa doma v izolaciji. Po odkritju okužbe pri njem je zdravstveno osebje obravnavalo še sedem oseb, s katerimi je bil okuženi v stiku, med njimi tudi njegovo mater. Vsi testi na koronavirus so bili negativni.