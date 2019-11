Zelena luč za poslovni načrt letališča

Goriški občinski svet je na zadnjem zasedanju sprejel nov poslovni načrt družbe Duca D’Aosta, ki upravlja letališče na Rojah. Svetniki so ga ob 1.23 zjutraj sprejeli z 19 glasovi za in 15 proti. Dva svetnika sta se vzdržala, pet svetnikov je bilo odsotnih. Do glasovanja je prišlo po maratonski razpravi, ob zaključku katere nista enotno glasovali ne večina ne opozicija. Levji delež desnosredinskih svetnikov se je izrekel za dokument – izjema so ligaš Franco Zotti, Luca Braulin in Alessio Zorzenon (oba Fratelli d'Italia), Franco Hassek (Forza Italia) in Riccardo Stasi (Progetto FVG), ki so glasovali proti. Med opozicijskimi svetniki se je za načrt edini izrekel Walter Bandelj (Slovenska skupnost). Marilka Koršič, prav tako iz vrst SSk, in Federico Portelli, ki zastopa listo Borghi, sta se vzdržala. Ostali opozicijski svetniki, ki so bili navzoči na glasovanju, so glasovali proti odobritvi načrta.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.