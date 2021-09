Zeleni zip med Goricama

Skupina študentov pod mentorstvom profesorja Alessia Prinčiča s Fakultete za arhitekturo v Ljubljani je v preteklem študijskem letu izvedla raziskovalno nalogo o revitalizaciji območja opuščenih železniških tirov v Novi Gorici. Poimenovali so jo Zeleni zip.

Raziskovalna naloga je osredotočena na revitalizacijo degradiranega območja Nove Gorice, ki meri več kot 550.000 kvadratnih metrov oz. več kot sedmino površine Nove Gorice ob meji s sosednjo Gorico. Ustvarjalci so si za ta prostor zamislili konkretne rešitve, kot so laboratoriji in knjižnice, večji stanovanjski in pisarniški objekti, intermodalni center, stolpnice, fleksibilni co-working in co-living stolpiči, hotel, mladinski center, pa tudi mediteranske vile na italijanski strani kot dopolnitev obstoječe arhitekture in osvežitev celotne ulične mreže.

Prenovljeno območje je zasnovano kot zeleno in trajnostno, tako da postaja nov povezovalni prostor med Slovenijo in Italijo, med sestrskima mestoma Gorica in Nova Gorica, ki si bosta leta 2025 skupaj nadeli naziv Evropske prestolnice kulture. Ob sredini otvoritvi razstave v Ekscentru so Mestna občina Nova Gorica, Fakulteta za arhitekturo in družba Trimo, ki je sodelovala pri raziskovalnem projektu, pripravili strokovni posvet Go Zip Go, s sogovorniki Alessiom Prinčičem, Boštjanom Vugo, Matevžem Grando in Simonom Mokorelom.

Zbrane je pozdravil tudi novogoriški župan Klemen Miklavič in ob tem poudaril, da bodo rešitve, ki jih prinaša raziskovalna naloga, v prihodnje zagotovo uporabili tudi v praksi. »Gradimo in ustvarjamo skupno čezmejno urbano območje – evropsko prestolnico, ki temelji na zeleni viziji in s tem promovira planetu prijazno civilizacijo. Nova Gorica in Gorica postajata avantgarda Evrope čezmejnosti,« je dejal. Prinčič je povedal, da idejni projekt predstavlja pomemben korak v arhitekturnem in urbanističnem razvoju Nove Gorice. »Ne le zato, ker išče rešitve za degradirano območje, temveč tudi zato, ker takšen projekt predstavlja motor, novo energijo za razvoj obstoječih mestnih področij. Je kot kamen, ki ga vržeš v vodo in povzroči širše valovanje,« je dodal.

Direktor Trima Božo Černila pa je povedal, da so v družbi z veseljem pristopili k dogodku Go Zip Go v vlogi glavnega pokrovitelja. Njihova ekipa strokovnjakov je v okviru raziskovalnega projekta svetovala in predstavila različne tehnične rešitve, ki so pomembno dopolnile akademska dognanja raziskav. (sta)