Želijo pritegniti tudi Gorico

V okviru mednarodnega festivala Praznik glasbe je v ponedeljek na devetih različnih lokacijah v Novi Gorici odmevala glasba. Dogodek je organiziralo kulturno-umetniško društvo Morgan v soorganizaciji GO! 2025 Nova Gorica - Gorica Evropska prestolnica kulture. »Zelo smo zadovoljni. Nastopilo je več kot 200 glasbenikov, zabeležili smo nadpovprečen odziv obiskovalcev,« nam je včeraj povedal Tadej Stolić iz društva Morgan.Praznik glasbe je del svetovne glasbene iniciative Fête de la musique, ki se je pričela leta 1982 v Parizu, od takrat pa je na seznamu že več kot 120 držav in več kot 400 mest z vsega sveta. Novogoriška izvedba je potekala tretjič in organizatorji so zadovoljni, da so jo uspeli udejanjiti kljub izzivom, ki jih že dobro leto postavlja covid-19.

Iz programa gre posebej izpostaviti dogodka na Trgu Evrope/Transalpini: v večernih urah je tam odmeval poseben sklop, poimenovan Glasba na mozaiku. Na brezmejni točki združevanja so se predstavili učenci glasbenih šol z obeh strani meje: Glasbena šola Nova Gorica, Glasbena matica – sekcija Gorica, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in glasbena šola Casa delle Arti iz Gorice. Organizatorji si želijo, da bi dogodek v bodoče, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale, nadgradili. »In sicer tako, da bi oblikovali orkester z obeh strani meje,« pravi Stolić. Vse štiri glasbene šole bi tako pripravile skupno točko, kar seveda narekuje predhodno večkratno srečevanje in skupne vaje. Na ta način, dodaja sogovornik, bi zasnovali čezmejni orkester mladih, kar bi lahko postal eden od projektov v okviru Evropske prestolnice kulture leta 2025. Tudi tema letošnje okrogle mize »Goriška glasbena prizorišča« ni bila izbrana naključno, saj bodo tudi ta prizorišča v letu 2025 odigrala eno ključnih vlog, zato je prav, da se že sedaj naslovi ključne težave in rešitve. Organizatorji novogoriškega dogodka se tudi nadejajo, da bi se jim prihodnje leto lahko pridružila tudi Gorica. V obeh mestih bi na Praznik glasbe na različnih prizoriščih zvenela glasba, v večernih urah pa bi se dogodek zaključil na skupnem trgu obeh mest.